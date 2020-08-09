شكرا لقرائتكم خبر عن في أول معايدة عن بعد.. جامعة البترول تستأنف دوامها والان نبدء بالتفاصيل

في أول معايدة فرضية ، استأنفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، صباح يوم الأحد (9 أغسطس 2020)، الدوام الرسمي، بحفل معايدة إلكتروني لعيد الأضحى المبارك.

حضر الحفل - عن بعد-رئيس الجامعة د. محمد بن محسن السقاف ووكلاء الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والموظفون بالجامعة. وتبادل منسوبو الجامعة التهنئة بعيد الأضحى المبارك إلكترونيا، خلال الحفل الذي استمر نصف ساعة.

الجدير بالذكر أن الجامعة اعتادت تنظيم حفلات المعايدة بعد إجازة العيدين ليتمكن منسوبو الجامعة من تبادل التهاني بالعيد تأصيلاً لروح الزمالة والعلاقات الأخوية بين منسوبي الجامعة، وفي ظل الأزمة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وحرصا من الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، التي تضمن سلامة منسوبيها وتحقق التباعد الاجتماعي، فقد قررت الجامعة أن يكون حفل المعايدة عن بعد وباستخدام الوسائل التقنية الحديثة.