ماسكات طبيعية في 3 دقائق للعنايه بالبشرة الجافة والنتيجة لحظية

تحتاج البشرة الجافة إلى العناية؛ لأنها تحتاج إلى تعويض الزيوت التي تفقدها، ولذلك يجب عليكي أن تقومي بوضع كريمات مرطبة للبشرة، وتناول السوائل التي تعمل على إعطاء وجهك الحيوية، والنشاط، وتناول الأطعمة الصحية، وشرب كميات كبيرة من الماء، وحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، والأهتمام ببشرتك، وأستخدام ماسكات للبشرة الجافة، سوف نقدم لكي عدت ماسكات للإهتمام بالبشرة الجافة.

ماسك اللوز والشوفان

يحتوي الشوفان على الكثير من العناصر المفيدة للبشرة الجافة، ويعمل هذا الماسك كمرطب للوجه؛ لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات، والمعادن، والعناصر الغذائية المفيدة، ويحتوي على مادة السابوسين، وهي تعمل على تنظيف البشرة، ويمكن أن تستخدم كمطهر طبيعي للبشرة، ويحتوي على مضادات للأكسدة، فيعمل هذا الماسك على إزالة خلايا الجلد الميت ويعالج جفاف البشرة ويعمل على ترطيب البشرة، ومنحها الحيوية، والنشاط، والنضارة، كما أن ماسك الشوفان واللوز يعتبر مناسب جداً لجميع أنواع البشرة، سوف نقدم لكي طريقة عمل الماسك بكل سهولة، ومكونات طبيعية، ومفيدة على صحة للبشرة.

المكونات اللازمة لعمل الماسك

خمسة حبات من اللوز. ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون. ملعقة من العسل الأبيض. ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة تحضير الماسك

احضري المطحنة الكهربائية، ثم قومي بطحن حبات اللوز جيداً، ثم ضيفي إليه ملعقة كبيرة من الشوفان، وقلبيهم جيداً، ثم ضيفي إليهم ملعقة من العسل الأبيض، وملعقة من الزبادي، ثم قلبي المكونات جيداً حتي تتجانس.