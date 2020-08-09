شكرا لمتابعة خبر عن تعديل إسم «بوابة منظومة التعليم الموحدة» إلى مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قررت وزارة التعليم تعديل إسم "بوابة منظومة التعليم الموحدة"، ليصبح "مدرستي"، كبديلا للإسم
وتنفيذا لقرار تعديل الإسم عدّلت الوزارة الرابط الموصل إلى الموقع الجديد ليكون: من هنــــــا، ويأتي ذلك قبل الإعلان الرسمي عن آلية العام الدراسي الجديد.
ويذكر أن بوابة "مدرستي" "منظومة التعليم الموحدة سابقًا"، تخدم الطالب وولي الأمر والمعلم وقائد المدرسة، من خلال عدة خدمات، كتحميل المقررات الدراسية، والفيديوهات التعليمية الإلكترونية، والألعاب التربوية التي تيسر تعلم الطالب.
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