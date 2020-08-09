جمعية البر الأهلية بالمظيلف تعلن 12 وظيفة متنوعة لحملة الثانوية فأعلى

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تعلن جمعية البر الأهلية بمنطقة مكة المكرمة (مركز المظيلف) التابع لمحافظة القنفذة عن توفر إدارية وصحية لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس (حديثي التخرج أو ذوي الخبرة) بالمسميات والشروط التالية:

– بائع / بائعة

المتطلبات: الثانوية العامة كحد أدنى (يفضل من لديه خبرة سابقة في نفس المجال).

– مندوب مشتريات

المتطلبات: دبلوم مشتريات كحد أدنى (يفضل من لديه خبرة سابقة في نفس المجال).

– مندوب مبيعات

المتطلبات: دبلوم مبيعات كحد أدنى (يفضل من لديه خبرة سابقة في نفس المجال).

– منسق شؤون موظفين

المتطلبات: دبلوم موارد بشرية كحد أدنى (يفضل من لديه خبرة سابقة في نفس المجال).

– إداري مشاريع

المتطلبات: بكالوريوس إدارة أعمال أو إدارة عامة (يفضل من لديه خبرة سابقة في نفس المجال).

– محاسب

المتطلبات: دبلوم محاسبة كحد أدنى (يفضل من لديه خبرة سابقة في نفس المجال).

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– مشرف الرقابة والجودة

المتطلبات: دبلوم صحي كحد أدنى (يفضل من لديه خبرة سابقة في نفس المجال).

– موظف علاقات عامة

المتطلبات: الثانوية العامة كحد أدنى (يفضل من لديه خبرة سابقة في نفس المجال).

– طبيب بيطري

المتطلبات: شهادة البكالوريوس في التخصص (يفضل من لديه خبرة سابقة في نفس المجال).

نبذة عن الجمعية:

جمعية البر الخيرية بالمظيلف جمعية خيرية أهلية تنمويه بترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية والعمل رقم تنفذ الجمعية الكثير من البرامج والمشاريع التنمويه للمستفيدين في نطاق عملها الجغرافي والمتمثل في مركز المظيلف والقرى التابعه له والذي يتبع محافظة القنفذة التي تقع ضمن منطقة المكة المكرمة

طريقة التقديم:

التقديم عن طريق الرابط: https://bit.ly/3innpIq اعتباراً من اليوم الأحد 1441/12/19هـ حتى الأربعاء الموافق 1441/12/29هـ.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

