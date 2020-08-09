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شكرا لقرائتكم إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور .. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور .. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تبدأ وزارة التعليم في الإعلان عن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الحالي اعتباراً من يوم غد الاثنين، وحتى ٢٥ من شهر ذي الحجة، عبر نظام نور.
وقالت وزارة التعليم، في تعميم لها إن فترة الاعتراض على الحركة تبدأ مع إعلانها، وحتى ٢٩ ذي الحجة.
وتعتمد حركة النقل في أول محرم المقبل، على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة في العمل بدءا من 4 من شهر المحرم.
ماذا تعرف عن نظام نور
يتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.
كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.
خدمات نظام نور
يتيح نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.
كما يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.
ويمكن لطلاب المملكة العربية السعودية الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.
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