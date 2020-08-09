السعودية اليوم / تسجيل : 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا



برلين 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وارتفع عدد الضحايا بواقع حالة وفاة واحدة مسجلا 9196.

// انتهى //

07:19ت م

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برلين 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 555 مقابل 1122 في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 215891 حالة.وارتفع عدد الضحايا بواقع حالة وفاة واحدة مسجلا 9196.// انتهى //07:19ت م0007

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