شكرا لمتابعة خبر عن اليوم..عودة كاملة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في إدارات التعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يعود اليوم الأحد، أكثر من 113 ألف موظف وموظفة إلى المدارس ومكاتب التعليم لمقار أعمالهم.
ويأتي ذلك تمهيداً لعودة المعلمين في الرابع من شهر محرم المقبل، موعد بداية الموسم الدراسي الجديد.
وستكون عودة الإداريين والمشرفين والقيادة المدرسية إلى مواقع العمل، وفق أعلى درجات الحماية والأمان.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم..عودة كاملة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في إدارات التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.