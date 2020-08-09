شكرا لمتابعة خبر عن اليوم..عودة كاملة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في إدارات التعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعود اليوم الأحد، أكثر من 113 ألف موظف وموظفة إلى المدارس ومكاتب التعليم لمقار أعمالهم.

ويأتي ذلك تمهيداً لعودة المعلمين في الرابع من شهر محرم المقبل، موعد بداية الموسم الدراسي الجديد.

وستكون عودة الإداريين والمشرفين والقيادة المدرسية إلى مواقع العمل، وفق أعلى درجات الحماية والأمان.