أمير جازان يكلف «بن لبده» محافظًا للريث و«أبوقرن» لهروب

أصدر أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قرارًا، بتكليف كل من فيصل بن ناصر بن لبده محافظًا للريث، وأحمد بن موسى أبوقرن محافظًا لمحافظة هروب.

وجاء القرار بناء على ما رفع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

وعبر المكلَّفان عن خالص شكرهما وتقديرهما لأمير المنطقة ونائبه على هذه الثقة، سائلين المولى عز وجل أن يكونا عند حسن ظن ولاة الأمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.