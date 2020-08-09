إغلاق 28 صالون حلاقة مخالف للأنظمة والتعليمات في جدة

أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن البلديات الفرعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك أغلقت عدد 28 صالون حلاقة لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات البلدية والتدابير الاحترازية. وأضاف وكيل الأمين الزهراني، بأنه تم تكثيف الجولات الرقابية مؤكدا من قبل البلديات الفرعية بالفترة الصباحية والمسائية خلال فترة عيد الأضحى المبارك للتأكد من إلتزام صوالين الحلاقة بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية. ودعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين بالابلاغ عن أي مخالفات وملاحظات عبر مركز الاتصال 940.



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