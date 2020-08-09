وأضاف وكيل الأمين الزهراني، بأنه تم تكثيف الجولات الرقابية مؤكدا من قبل البلديات الفرعية بالفترة الصباحية والمسائية خلال فترة عيد الأضحى المبارك للتأكد من إلتزام صوالين الحلاقة بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية. ودعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين بالابلاغ عن أي مخالفات وملاحظات عبر مركز الاتصال 940.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 28 صالون حلاقة مخالف للأنظمة والتعليمات في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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