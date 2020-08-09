السعودية اليوم / حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع خارج قاعدة عسكرية صومالية



مقديشو 18ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

تبنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤولية التفجير الذي وقع خارج قاعدة عسكرية صومالية،اليوم.

وقد أودى التفجير بسيارة مفخخة عند بوابات القاعدة العسكرية بالعاصمة مقديشو بحياة 8 جنود على الأقل وأصاب 14 آخرين بجروح.

وقال الكولونيل بالجيش الصومالي أحمد موسى إن الانتحاري ضرب قاعدة لواء الجيش "12 أبريل" بالقرب من إستاد رياضي أعيد افتتاحه مؤخرا في منطقة وارتا نابادا.

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02:25ت م

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