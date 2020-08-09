السعودية اليوم / البرازيل تتجاوز 100 ألف وفاة بسبب كوفيد19



ريو دي جانيرو 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

تجاوزت البرازيل 100 ألف حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس

وأعلنت عن أكثر من ألف حالة وفاة في المتوسط يوميا بسبب الجائحة منذ أواخر مايو وسجلت 905 حالات خلال آخر 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل ما مجموعة 3 ملايين و 12 الفا و 412 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد- حيث تحتل البلاد المركز الثاني في إجمالي كل من الاصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة.

// انتهى //

02:22ت م

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ريو دي جانيرو 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واستجاوزت البرازيل 100 ألف حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليل السبت، وذلك بعد خمسة أشهر من تسجيل أول حالة إصابة.وأعلنت عن أكثر من ألف حالة وفاة في المتوسط يوميا بسبب الجائحة منذ أواخر مايو وسجلت 905 حالات خلال آخر 24 ساعة.وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل ما مجموعة 3 ملايين و 12 الفا و 412 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد- حيث تحتل البلاد المركز الثاني في إجمالي كل من الاصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة.// انتهى //02:22ت م0141

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