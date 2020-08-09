شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 285 مخالفة في حملة على الشاحنات والمعدات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذت أمانة منطقة الرياض بتوجيه من أمير المنطقة، وبمشاركة الهيئة العامة للنقل والجهات الأمنية، حملة لضبط مخالفات الشاحنات والمعدات في مواقع متفرقة داخل المدينة، شملت حتى الآن 555 شاحنة. نفذت أمانة منطقة الرياض بتوجيه من أمير المنطقة، وبمشاركة الهيئة العامة للنقل والجهات الأمنية، حملة لضبط مخالفات الشاحنات والمعدات في مواقع متفرقة داخل المدينة، شملت حتى الآن 555 شاحنة. وتمكنت أمانة الرياض من رصد 285 مخالفة، وتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين. Advertisements وشددت أمانة الرياض على أن الحملات مازالت مستمرة.

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