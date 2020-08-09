شكرا لمتابعة خبر عن "أمن الطرق" يُعيد التذكير بعقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعادت القوات الخاصة لأمن الطرق التذكير بعقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأشارت قوات أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر " إلى العقوبات التي جاءت على النحو التالي:" في المرة الأولى 5 آلاف غرامة عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف، في المرة الثانية 10 آلاف ريال، وفي المرة الثالثة مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول النيابة العامة "." alt="null" />
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