النباتات البرية تكسو الأرض بتهامة القنفذة في مشهد خلاب "صور"

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): ظهرت النباتات البرية مكتسية بلون الخضار في موسم نادر الحدوث بتهامة القنفذة وعسير والباحة. ظهرت النباتات البرية مكتسية بلون الخضار في موسم نادر الحدوث بتهامة القنفذة وعسير والباحة. وتتابعت الأمطار الغزيرة بشكل شبه يومي خلال الأثني عشر يومًا الماضية على جبال وسهول تهامة. Advertisements وتحدث هذه الحالة من وقت لآخر، وتسهم في حدوث موسم مبكر، ترتد معه مياه الآبار، وتخضرّ الأرض بالنباتات البرية الرعوية، حيث أن كثرة الأمطار أدت إلى تشبع الأرض بالمياه، وأسهمت في خفض درجات الحرارة؛ ما يجعل الأرض، تنبت وتعيش نباتاتها فترة أطول، قد تمتد إلى موسم الأمطار المعتاد.

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