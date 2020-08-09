حرس الحدود ينقذ مواطنيَن تعطل قاربهما في عرض البحر بجازان

كانا يقومان برحلة صيد..
أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أن الدوريات البحرية التابعة لشعبة البحث والإنقاذ والسلامة بقطاع حرس الحدود بالموسم، بمنطقة جازان، تمكنت، اليوم السبت، من إنقاذ مواطنين، تعطل قاربهما في عرض البحر، غرب جبل المقعد أثناء رحلة الصيد.
وأكد القريني، أنه تم قَطْرُ القارب إلى المرسى، وأن المواطنين بحالة صحية جيدة، مهيبًا بالمتنزهين ومالكي وسائط الصيد والنزهة أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الأمن والسلامة البحرية مع أخذ الاحتياطات اللازمة.
ولفت إلى ضرورة الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود «994» عند طلب المساعدة.
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