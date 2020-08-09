الإطاحة بـ 7 أجانب أقاموا وكرًا لتصنيع وترويج الخمور بالدمام

كان بحوزتهم كميات كبيرة من المُسكِرات..
ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على 7 مقيمين اتخذوا من أحد المواقع في مدينة الدمام وكرًا لتصنيع وترويج الخمور.
وصرّح بذلك مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، موضحًا أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 4 مقيمين، من الجنسية الهندية وامرأتين من جمهورية مدغشقر وامرأة أخرى من جمهورية باكستان، لاتخاذهم أحد المواقع في مدينة الدمام وكراً لتصنيع وترويج الخمور.
وأفاد الدريهم، بأنه ضُبط بحوزة المتهمين 28 برميلاً سعة 220 لتراً من الخمور، وآخر سعة 30 لتراً، و96 قارورة مُسكر مهيأة للترويج، وجرى إيقافهم وإكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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