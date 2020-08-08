شكرا لقرائتكم خبر 320 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بعمرة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طبقت بلدية العمرة الفرعية لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على 320 منشأة مخالفة للاشتراطات، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 1900 كجم من المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك.

وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح، أن البلدية نفذت 700 زيارة للمنشآت الغذائية خلال ذي الحجة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية، مشيرا إلى تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبين أن تكثيف الجولات على المنشآت الغذائية، وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من التزامها بتطبيق كل الاشتراطات البلدية، والحرص على تقديم غذاء صحي آمن للجميع.

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إلى ذلك نفذت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أمس الأول حملة لتنظيم حراج الخردة بالمعيصم، ومعالجة ظاهرة الافتراش العشوائي ومتابعة تنظيم السوق.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع المهندس محمد العصيمي، أن الفرق الرقابية أزالت تعديات المحلات على شوارع السوق، ومنعت استغلال الساحات والممرات لأغراض البيع، مشيرا إلى تنظيف ساحات الحراج من المخلفات الناتجة عن تكدس بضائع الباعة الجائلة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة ومنع الافتراش العشوائي، ومصادرة وإتلاف البضائع المخالفة للأنظمة.

وأكد أن البلدية مستمرة في تنظيم الحملات على الأسواق العشوائية بمشاركة الجهات المعنية، لتوفير البيئة الصحية الملائمة، والقضاء على الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، مؤكدا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحلات غير الملتزمة بالاشتراطات.