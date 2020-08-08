إغلاق 52 مطبخا مخالفا وإزالة 227 حظيرة عشوائية بجدة

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وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أن البلديات التابعة وبمساندة من إدارة المسالخ وأسواق النفع العام رصدت خلال أيام العيد مخالفات تتعلق بتطبيق الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي فيروس كورونا والشروط الصحية البلدية للمواقع والأحكام النظامية ذات الصلة والمتعلقة بالنشاط داخل مطابخ الولائم وذلك من خلال جولات مراقبي البلديات الفرعية على الفترات الصباحية والمسائية بهدف التأكد من التزام المطابخ المصرح لها بالذبح بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية، ومتابعة أعمال الذبح والتخلص من المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة بالطرق الصحية والسليمة وفق الآلية المحددة بصفة يومية.
ولفت إلى أن البلديات شكلت فرقا رقابية، وأثناء جولاتهم التفتيشية تمكنوا من ضبط عدد من الحظائر المخالفة في النطاقات التابعة في أوضاع صحية وبيئية سيئة، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات وإزالتها، مبينا أن الأمانة تدعو سكان المحافظة من المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.
من جهة أخرى أزالت بلدية ذهبان الفرعية وبمشاركة لجنة التعديات ومراقبة الأراضي وشرطة البلدية تعديات على مساحة إجمالية بلغت 8700م2، شكلت تعديات عشوائية شمال غرب حي الرياض.
وأوضح رئيس البلدية شذى المهنا أن قسم مراقبة التعديات في البلدية وبمشاركة الجهات المعنية أزال جميع الإحداثات والتعديات، والتي شملت 10 أحواش، مبينة أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع وجار متابعته لضمان عدم معاودة التعديات.
وأشارت إلى أن الجهود مستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء.
لماذا أزيلت الحظائر؟
- لمنع مخلفات الذبح العشوائي
- لتفادي أضرارها البيئية والصحية
- للحد من هذه الممارسات والتجاوزات
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