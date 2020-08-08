شكرا لقرائتكم خبر إعادة تأهيل وصيانة أرضيات سوق الكعكية المركزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس البلدية المهندس أكرم الحربي الحرص على الحفاظ على سلامة مرتادي السوق، مشيرا إلى أن خطوة إعادة تأهيل وصيانة أرضيات بيع الخضراوات والفواكه في السوق المركزي بالكعكية تأتي بالتعاون مع مستثمر السوق.
وأشار الحربي، إلى وجود مكتب إشرافي مزود بكاميرات مراقبة لرصد سوق الخضار والفواكه المركزي على مدار الساعة، مبينا أن الهدف هو التأكد من نظافة المنشأة والنظافة الشخصية للعاملين فيها وذلك من خلال إلزام الجميع بالمستلزمات الصحية التي تضمن الوقاية من الأمراض الوبائية بما فيها فيروس كورونا، حيث يستمر عمل المكتب في السوق على مدار الساعة.
ويشهد السوق إقبالا كبيرا من قبل أهالي العاصمة المقدسة رغبة منهم في التسوق والحصول على احتياجاتهم من الفواكه والخضار، وذلك لتوفير المتطلبات التي يحتاجها المستهلك من الأصناف المتنوعة والمتوفرة.
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