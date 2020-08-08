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أعلنت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم (السبت)، أن وضع كمامة سيكون أمرا إجبارياً في المناطق المزدحمة من العاصمة، اعتباراً من بعد غدٍ مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.
وذكرت سلطات باريس في بيان نقلته "رويترز"، أن هذا الأمر يسري على كل من يبلغ عمره 11 عاما فأكثر.
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 07:31 PM
يطبق القرار الاثنين على البالغين 11 عاماً فأكثربعد تزايد إصابات "كورونا".. باريس تلزم باستعمال الكمامة في الأماكن المزدحمة
أعلنت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم (السبت)، أن وضع كمامة سيكون أمرا إجبارياً في المناطق المزدحمة من العاصمة، اعتباراً من بعد غدٍ مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.
وذكرت سلطات باريس في بيان نقلته "رويترز"، أن هذا الأمر يسري على كل من يبلغ عمره 11 عاما فأكثر.
، بعد تزايد إصابات "كورونا".. باريس تلزم باستعمال الكمامة في الأماكن المزدحمة ،
المصدر : الخليج 365
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