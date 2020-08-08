، بعد تزايد إصابات "كورونا".. باريس تلزم باستعمال الكمامة في الأماكن المزدحمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يطبق القرار الاثنين على البالغين 11 عاماً فأكثر

أعلنت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم (السبت)، أن وضع كمامة سيكون أمرا إجبارياً في المناطق المزدحمة من العاصمة، اعتباراً من بعد غدٍ مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وذكرت سلطات باريس في بيان نقلته "رويترز"، أن هذا الأمر يسري على كل من يبلغ عمره 11 عاما فأكثر.