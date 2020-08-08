شكرا لمتابعة خبر عن "سُلاف" الطفلة المتعافية من كورونا تروي تفاصيل المقطع الشهير لها بمواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

روت طفلة من منطقة مكة المكرمة، تدعى، سُلاف، تفاصيل مقطع الفيديو المتداول لها بمواقع التواصل الاجتماعي، وهى تتحدث مع والدها.

وأضافت، في مداخلة لها بقناة الإخبارية، أنها كانت تتحدث مع والدها بشأن ما ستفعله بعد انتهاء فترة العزل المنزلي، لافتى إلى أنها نشرت المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي بطريقة عفوية ولم تهدف للشهرة.

وأكدت أن أعراض المرض كانت خفيفة لديها، وأنها أنهت فترة الحجر بسلام، داعية الجميع إلى اتباع الاجراءات الاحترازية للحدمن فيروس كورونا.