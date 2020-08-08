شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. منظر مهيب للسيول في وادي المحاطة بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن منظر مهيب يظهر سيل على سيل، وجريان السيول بشدة قي وادي المحاطة بمحافظة العارضة في منطقة جازان، أمس الجمعة ١٧-١٢-١٤٤١هـ.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت وجود أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من جازان وعسير والباحة والطائف وذلك مع ساعات ما بعد الظهر والمساء.