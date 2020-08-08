بالفيديو.. منظر مهيب للسيول في وادي المحاطة بجازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):كشف مقطع فيديو، عن منظر مهيب يظهر سيل على سيل، وجريان السيول بشدة قي وادي المحاطة بمحافظة العارضة في منطقة جازان، أمس الجمعة ١٧-١٢-١٤٤١هـ.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت وجود أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من جازان وعسير والباحة والطائف وذلك مع ساعات ما بعد الظهر والمساء.
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