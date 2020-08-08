شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أقدم رسم للمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهرت صورة نادرة، أقدم رسم للمسجد الحرام وهو منقوش على لوح من المرمر، والتي يرجع تاريخها إلى نهاية القرن الخامس هجريًا و الـ11 ميلاديًا.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، الصورة، موضحة أنها من تصميم النحات عبدالرحمن المكي.