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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أقدم رسم للمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أظهرت صورة نادرة، أقدم رسم للمسجد الحرام وهو منقوش على لوح من المرمر، والتي يرجع تاريخها إلى نهاية القرن الخامس هجريًا و الـ11 ميلاديًا.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، الصورة، موضحة أنها من تصميم النحات عبدالرحمن المكي.
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