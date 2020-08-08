بالفيديو.. هل يجوز اعتبار كورونا من جند الله؟.. «الخثلان» يجيب

أوضح المقصود من الإضافة إلى رب العزة
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، أنه لا بأس من اعتبار فيروس كورونا جندًا من جنود الله.
وقال الحثلان –عبر حسابه على تويتر– إنه لا بأس بذلك؛ لقول الله –تعالى–: (ولله جنود السماوات والأرض)، مشيرًا إلى أن جملة «جند من جنود الله» لا تُطلَق على الملائكة فقط، بل تُطلَق على جميع مخلوقات الله عز وجل.
وأضاف أن الإضافة هنا هي إضافة مخلوق إلى الخالق، كما أن بعض العلماء اعتبروا بعض الأشياء جندًا من جنود الله، مثل ابن القيم الذي اعتبر الجراد من جنود الله، وهو ما ذهب إليه كثير من أهل العلم.
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