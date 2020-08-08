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أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، عن تدشين قسم المناظير بمستشفى أحد رفيدة العام.
وأوضحت صحة عسير أن القسم مهيأ بجميع التجهيزات الطبية الحديثة، إضافةً إلى التجهيزات غير الطبية اللازمة.
ويستقبل القسم الحالات المحالة إليه، في سياق تنفيذ توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بالتوسع في استحداث الأقسام الجديدة، واستمرار تطوير الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمستفيدين.
بدوره قدم مدير مستشفى أحد رفيدة العام الدكتور عبدالله الأسمري، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير على دعمه وتوجيهاته لاستحداث هذه الوحدة، وللمساعدين ومدراء الإدارات ومدراء المستشفيات الذين أسهموا في إنجاح تشغيل هذا القسم المهم.
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 02:15 PM
مهيأ بجميع التجهيزات الطبية الحديثة لاستقبال الحالات المحولة إليه
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، عن تدشين قسم المناظير بمستشفى أحد رفيدة العام.
وأوضحت صحة عسير أن القسم مهيأ بجميع التجهيزات الطبية الحديثة، إضافةً إلى التجهيزات غير الطبية اللازمة.
ويستقبل القسم الحالات المحالة إليه، في سياق تنفيذ توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بالتوسع في استحداث الأقسام الجديدة، واستمرار تطوير الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمستفيدين.
بدوره قدم مدير مستشفى أحد رفيدة العام الدكتور عبدالله الأسمري، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير على دعمه وتوجيهاته لاستحداث هذه الوحدة، وللمساعدين ومدراء الإدارات ومدراء المستشفيات الذين أسهموا في إنجاح تشغيل هذا القسم المهم.
، "صحة عسير" تعلن تدشين قسم المناظير بمستشفى أحد رفيدة العام ،
المصدر : الخليج 365
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