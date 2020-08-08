شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من لمس الأسلاك الكهربائية المتدلية أثناء هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيراً بشأن الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية أثناء هطول الأمطار. وجهت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيراً بشأن الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية أثناء هطول الأمطار. وناشدت المديرية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى عدم الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية أثناء هطول الأمطار، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

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