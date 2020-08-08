شكرا لمتابعة خبر عن هيئة «الحياة الفطرية» تعلق على فيديو شباك صيد الطيور بأحد المتنزهات العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدى

علقت هيئة الحياة الفطرية، اليوم السبت، على مقطع الفيديو الذي يظهر وجود شباك صيد لصيد الطيور بطريقة مخالفة في أحد المنتزهات العامة، فيما كانت "" قد تناولت الواقعة.

وقالت الهيئة، في بيان لها: " إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر صيد مجموعة من الطيور في أحد المنتزهات العامة، تود الهيئة التوضيح أن نظام البيئة الجديد يحظر الصيد بأي وسيلة تصطاد أكثر من طائر. وتعد شباك صيد الطيور من الوسائل المحظورة في جميع دول العالم".

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وأضافت:" وهي من أكثر الوسائل فتكًا بالطيور المهاجرة وتصطاد جميع أنواع الطيور دون استثناء ومنها المهاجر والمقيم والمهدد بالانقراض حتى الطيور المنهي عن صيدها تقع ضحية لهذه الشباك مثل الصرد والهدهد، وتعمل الهيئة وبالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي على رصد المزارع التي تستخدم لهذه الأغراض " .

وأهابت الهيئة بالجميع صيادين وملاك مزارع الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق العقوبات دون استثناء، كما تدعو جميع المواطنين إلى إبلاغ الهيئة والقوات الخاصة للأمن البيئي عند ملاحظة مخالفات من هذا النوع.