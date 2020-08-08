شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: زخة شهب البرشاويات ستصل لذروة نشاطها في هذا الموعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة عن الموعد الذى ستصل فيه زخة شهب البرشاويات لذروة نشاطها، حيث ذكرت أن ذلك سيكون منتصف ليل الثلاثاء القادم.

وذكر رئيس الجمعية، المهندس ماجد ابوزاهرة، أن البرشاويات مشهورة بإنتاج الشهب البراقة، وتنتج في المتوسط ما قد يصل إلى 60 شهاب بالساعة.

وأضاف أن القمر سيكون وقت نشاط البرشاويات في طور التربيع الأخير ما سيتسبب في طمس الشهب الضعيفة، لافتا إلى أنه يمكن رصد الشهب من منتصف ليل الثلاثاء وحتى قبل شروق شمس الأربعاء، بسماء المملكة والمنطقة العربية.