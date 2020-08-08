القصبي: الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض تخفض تكاليف العلاج

2020-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا المدير التنفيذي للتمكين والاشراف في مجلس الضمان الصحي التعاوني وأخصائي العلاج الطبيعي عثمان القصبي لضرورة تبني مفهوم الرعاية المتمركزة حوله، بإشراكه في اتخاذ القرار.

معايير الرعاية الصحية الأفضل

واعتبر أنّ الرعاية الصحية الأفضل تبدأ بحوار جيد بين المريض وطبيبه، لما لهذا المفهوم من أثر بالغ في خفض التكلفة العلاجية ورفع مستوى الخدمة الصحية مقابل القيمة.

Advertisements

وقال القصبي عبر سلسلة من التغريدات في حسابه بتويتر: إنّ الدراسات الطبية الحديثة أثبتت أنّ التواصل الفعّال بين المريض والطبيب وتبني استراتيجية الرعاية المتمركزة حول المريض من شأنه أن يخفض تكاليف الرعاية الصحية بنسبة كبيرة، حيث إن ثلثي المرضى في أقسام الطوارئ بالمستشفيات يعودون إلى منازلهم في غضون ثلاث ساعات.

وأضح أنّ أكثر من 80% من بين الذين ينومون بالمستشفيات يحصلون على تشخيص وخطة علاجية خلال 48 ساعة، مما يوفر وقت المريض ويتيح الفرصة لخدمة مرضى أكثر في وقت أقل ويقلل التكلفة، مؤكداً أنه وفقاً لتجربة مستشفى “بيرنهوفن” في هولندا، الذي اشتهر في أنحاء العالم بتطبيق نهج الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض على جميع سياسات وإجراءات المستشفى: فإنّ 70% من المرضى المحوّلين لعيادات العيون يتم فحصهم من قبل أخصائي البصريات بدلاً عن طبيب العيون فتنخفض بذلك تكلفة الاستشارة لـ (40) يورو بدلاً عن 225 يورو كما تقلصت تبعاً لذلك قوائم الانتظار.

استراتيجية رعاية أفضل

وأوضح القصبي أن استراتيجية “رعاية أفضل من خلال رعاية أقل” التي تبناها المستشفى الهولندي الرائد في هذا المجال تعمد لتجنب الاستشارات والعقاقير والعمليات غير الضرورية قدر الإمكان، ذاكراً أنّ النتائج الأولية للتجربة كانت واعدة حيث انخفضت تكاليف الرعاية الصحية بين عامي 2014 – 2018 بنسبة 17% كما انخفض عدد الأسِرّة المشغولة بمرضى منومين بنسبة 15% تقريباً وهو ما شجّع على ازدياد أعداد المنشآت الصحية التي تؤكّد على أهمية التواصل الفعّال بين المريض والطبيب.

ولفت إلى أنّ الانتقال من الرعاية الموجهة نحو الإنتاجية لنهج الرعاية المتمحورة حول المريض يتطلب طرق تفكير مختلفة وتغيير متجانس بين أقسام المستشفيات لتعمل بتناغم يمكن من تحقيق هدف الرعاية الصحية الأفضل ذات القيمة المنخفضة.

المزيد

جديد الأخبار