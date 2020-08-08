شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. زائرون يحولون مناطق سياحية طبيعية إلى مكب نفايات.. ومطالب بفرض عقوبات صارمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت مجموعة من الصور، تجاوزات بعض السياح من السياحة الداخلية في مناطق سياحية هامة مما أدى إلى تدهور حالتها.

وفي السياق نفسه، كشفت صور عن تحول غابات السودة التي تصنف من أجمل المناطق الطبيعية في المملكة إلى ما يشبه بمكب نفايات؛ فضلًا عن صور مماثلة في كورنيش الدمام ووادي الجناين في بلجرشي.

وجاء ذلك وسط مطالبات بزيادة الوعي البيئي لدى الزوار وفرض عقوبات رادعة ضد المخالفين ومن يتسبب بالإضرار في النظام البيئي الفطري والأماكن السياحية.

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