«أبشر» تُوضِّح آلية معرفة موعد انتهاء تأشيرات العمال

أوضحت منصة أبشر آلية متابعة موعد انتهاء تأشيرات العمال، عبر البوابة الإلكترونية للمنصة.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه حال الرغبة في معرفة موعد انتهاء تأشيرة العامل، يدخل صاحب العمل لحسابه بمنصة «أبشر أعمال»، ويختار -على الترتيب- أيقونات: «خدمات أعمالي - خدمة التأشيرات - اختيار المقيم - تفاصيل أكثر - طباعة التأشيرة»، وبذلك يمكنه التبين من موعد انتهاء التأشيرة.

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جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل تلقته من أحد أصحاب الأعمال، قال فيه: «لديّ عمال سويت لهم تأشيرة خروج نهائي وتم التمديد لكنني أريد الآن، معرفة موعد انتهاء التأشيرة».

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