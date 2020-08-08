تطور جديد بقضية المعتقل خالد الدوسري.. الحصول على أدلة مفصلية هامة

تزيد من فرصة إعادة محاكمته
حصل فريق الدفاع عن المعتقل بالولايات المتحدة خالد الدوسري، على أدلة مفصلية وهامة، تزيد من فرص إعادة المحاكمة من جديد.
وذكر حساب «المعتقل خالد الدوسري» -عبر تويتر- أن فريق الدفاع بقيادة المحامي سعود بن قويد، يحصل على أدلة مفصلية ترفع سقف التفاؤل وتضاف لملف القضية، وتزيد من فرصة إعادة محاكمة خالد.
ولم يذكر الحساب الرسمي أو قائد فريق الدفاع طبيعة هذه الأدلة أو كيفية الحصول عليها.
يُذكر أن خالد الدوسري، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008، واعتقل في 28 فبراير 2011 عقب اتهامه بمحاولة تفجير منزل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، وتفجير ملاهٍ وسدود أمريكية، قبل أن تتقلص الاتهامات في تهمة واحدة هي حيازة أسلحة دمار شامل، صدر بعدها حكم ضده بالسجن المؤبد.
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