الخريطة الكاملة لطقس السعودية خلال الساعات المقبلة

تشهد مختلف مناطق المملكة، اليوم السبت، حالة جوية متباينة تشمل هبوب رياح مثيرة للأتربة وتكون سحب رعدية وهطول أمطار بعدد من المناطق، وفق تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وبحسب التقرير، تتعرض منطقة عسير، «بيشة - تثليث»، لرياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء، وخلال نفس الفترة من اليوم تتعرض منطقة مكة المكرمة لحالة جوية مماثلة تشمل: «الخرمة - المويه - تربة - رنية»، وكذلك منطقة تبوك -خلال نفس الفترة- وتحديدًا «البدع - تبوك - تيماء- حقل».

وتشهد منطقة الرياض «الخرج - الدرعية - الدوادمي - الرين - الزلفي - السليل - العاصمة الرياض - المجمعة - المزاحمية - حريملاء - رماح - عفيف - وادي الدواسر»، رياحًا سطحية نشطة مثيرة للأتربة؛ ما يؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء، كما تتعرض منطقة المدينة المنورة إلى حالة جوية مماثلة تشمل «الحناكية - المهد» خلال نفس الفترة من اليوم.

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كما تتعرض منطقة القصيم لنشاط مماثل في الرياح السطحية المؤثرة على الرؤية الأفقية، وتحديدًا في «الأسياح - البدائع - البكيرية - الرس - الشماسية - المذنب - بريدة - ضرية – عنيزة»، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء، فيما تشهد المنطقة الشرقية «الأحساء - حفر الباطن - قرية العليا» حالة جوية مماثلة خلال نفس الفترة من اليوم.

أما منطقة حائل «الحائط - السليمي - الشملي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل»، فتشهد رياحًا سطحية تؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء، وهي نفس الحالة الجوية التي تشهدها منطقة الجوف «القريات - دومة الجندل - سكاكا - طبرجل»، وكذلك منطقة الحدود الشمالية «العويقيلة - رفحاء - طريف - عرعر»، خلال نفس الفترة.

وتشهد منطقة الباحة «الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - الباحة - المندق - بلجرشي - بني حسن - فرعة غامد الزناد - قلوة»، هطول أمطار رعدية بدءًا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت حتى الساعة العاشرة مساء غد الأحد، مع هبوب رياح مثيرة للأتربة، فيما تشهد منطقة نجران «بدر الجنوب - ثار - حبونا - خباش - شرورة - نجران - يدمة» تكون سحب رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء.

أما منطقة جازان «أبوعريش - أحد المسارحة - الحرث - الدائر - الدرب - الريث - الطوال - العارضة - العيدابي - بيش - جازان - صامطة - صبيا - ضمد - فرسان - فيفا – هروب» فتشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء، فيما تصحبها رياح سطحية مثيرة للغبار.