السعودية اليوم / ليبيا تسجل 200 إصابة جديدة بكورونا



طرابلس 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

سجّلت ليبيا 200 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 5079 إصابة، بينها 4320 حالة نشطة، فيما بلغت حالات الوفاة 108 حالات، بينما صعد عدد المتعافين من الفيروس إلى 660 حالة.

// انتهى //

09:04ت م

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طرابلس 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسسجّلت ليبيا 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب تسجيل حالة وفاة، فيما تماثل ثمانية أشخاص للشفاء.وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 5079 إصابة، بينها 4320 حالة نشطة، فيما بلغت حالات الوفاة 108 حالات، بينما صعد عدد المتعافين من الفيروس إلى 660 حالة.// انتهى //09:04ت م0015

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