شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الضمان الصحي”: تداول الهوية الوطنية وكروت العائلة بين الصيدليات أمر نظامي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:58 صباحًا, 8 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن طلب مقدم الخدمة في الصيدليات للهوية أو الإقامة من المستفيد أمر نظامي للتحقق منها.

جاء ذلك ردًّا على تساؤلات مواطنين حول مدى أمان تداول صور الهوية الوطنية وكروت العائلة بين الصيدليات وشركات التأمين، عبر تصويرها في الصيدليات ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “الضمان الصحي”: تداول الهوية الوطنية وكروت العائلة بين الصيدليات أمر نظامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.