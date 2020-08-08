بالفيديو..هيفاء الطويلعي في ممر " السعادة " بالدرعية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):استمرارًا لجولات الغواصة هيفاء الطويلعي في المملكة، وإبرازها لأهم المعالم والأماكن السياحية بها، نشرت الطويلعي صباح اليوم السبت، مقطعًا أثناء تجولها بالدرعية.
وعلقت الطويلعي على المقطع قائلة: " ممر السعادة في الدرعية، من أجمل الممرات اللي قليل يعرفونها ممتعة جدا سواء مشي بالاقدام أو بالدراجة ".
وتمارس الطويلعي عدة أنشطة منها رياضة الغوص وركوب الدراجات، فهي مغامرة ومصورة ومهتمة بالترويج للسياحة في المملكة.
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