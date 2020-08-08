شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..هيفاء الطويلعي في ممر " السعادة " بالدرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استمرارًا لجولات الغواصة هيفاء الطويلعي في المملكة، وإبرازها لأهم المعالم والأماكن السياحية بها، نشرت الطويلعي صباح اليوم السبت، مقطعًا أثناء تجولها بالدرعية.

وعلقت الطويلعي على المقطع قائلة: " ممر السعادة في الدرعية، من أجمل الممرات اللي قليل يعرفونها ممتعة جدا سواء مشي بالاقدام أو بالدراجة ".

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وتمارس الطويلعي عدة أنشطة منها رياضة الغوص وركوب الدراجات، فهي مغامرة ومصورة ومهتمة بالترويج للسياحة في المملكة.

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