«المرور» يُوضح إجراءات وشروط تجديد استمارة السيارة المنتهية منذ 9 أعوام

سداد المخالفات أحد الضوابط

أوضح المرور السعودي الإجراءات المطلوبة؛ لتجديد استمارة السيارة المنتهية منذ 9 أعوام. جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد عبر حساب «المرور السعودي»، بشأن استمارة منتهية من عام 1432هـ، وقال الحساب: إن المطلوب أولًا، سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين، ويمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر. اقرأ أيضًا: ضبط مركبتين يمارس قائداهما التفحيط في جازان

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