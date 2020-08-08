السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا الى 278 حالة وفاة



كانبيرا 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 466 حالة إصابة جديدة بفيروس

وعلى الصعيد الوطني وصل عدد الاصابات بفيروس كوورنا في استراليا الى 20272 حالة تعافى منها 11315 شخصا.

// انتهى //

06:18ت م

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كانبيرا 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ال 24 ساعة الماضية و 12 حالة وفاة،مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 193 وفي استراليا الى 278 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل عدد الاصابات بفيروس كوورنا في استراليا الى 20272 حالة تعافى منها 11315 شخصا.// انتهى //06:18ت م0003

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