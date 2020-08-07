شكرا لمتابعة خبر عن هل إبراز الهوية والإقامة في الصيدليات إلزامي.. «الضمان الصحي» يرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن إبراز بطاقة الهوية أو الإقامة للتحقق منها من قبل مقدم الخدمة.

وأضاف المجلس عبر حسابه على تويتر: «حسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، يلتزم المستفيد عند طلب العلاج بإبراز بطاقة الهوية/الإقامة لمقدم الخدمة للتحقق منها».

وكان ذلك ردَا على استفسار من مواطن حول ملاحظته تداول صور الهوية الوطنية وكروت العائلة بين الصيدليات وشركات التأمين، عبر تصويرها في الصيدلية، بمدينة الرياض، متسائلًا عن مدى أمان هذا التداول إلكترونيًّا.