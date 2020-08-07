«عاجل» تنشر معايير ترشيح المعلمين والمعلمات لتنفيذ الدروس عن بُعد

أكدت مصادر لـ«عاجل» أن وزارة التعليم انتهت من وضع معايير ترشيح المعلمين والمعلمات لتنفيذ الدروس عن بعد.

وجاءت المعايير كالتالي:

أولًا– السمات الشخصية:

تشمل سلامة الفكر والمنهج، والطلاقة اللفظية، وقوة الإقناع والتأثير، وسلامة الحواس من العيوب، والبدن من الإعاقات، والمرونة النفسية والانفعالية، والتمكن من مهارات التواصل الفعال، وامتلاك مهارة التحدث أمام كاميرات التصوير، واستخدام لغة الجسد الداعمة لعملية التعلم.

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كما تشمل الثقافة العامة، وسعة الأفق، وعمق الرؤية، والاهتمام بالمظهر الشخصي المناسب، إضافة إلى البداهة والحضور الذهني والاتزان، مع القدرة على استثارة دافعية الطلاب إلى التعلم، والالتزام (الانضباط) والقدرة على تحمل المسؤولية.

ثانيًا– المعايير التخصصية:

تضم هذه المعايير، التمكن من المادة العلمية في المقررات الدراسية، والتميز في الأداء المدرسي (مجال التخصص)، والمهارة في عرض المحتوى بتسلسل منطقي، والمهارة في توظيف المجرى الرقمي المتاح في تدريس المقررات، والمهارة في ربط التخصص بأمثلة واقعية، وبالمواد الأخرى.

ثالثًا– المعايير التعليمية:

تشمل هذه المعايير امتلاك مهارة التخطيط للتدريس، ومهارة اختيار الاستراتيجيات الملائمة للتعليم عن بعد والأكثر ملاءمةً لتحقيق نواتج التعلم المتوخاة، وامتلاك المهارات التقنية الداعمة لاستخدام السبورة التفاعلية والفصول الافتراضية، وامتلاك مهارة إدارة الوقت وترتيب الأولويات، والتمكن من التعامل مع المواقف الطارئة.