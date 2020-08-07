أخبار السعودية اليوم.. وفاة مساعد وزير الدفاع محمد العايش.. ووصول الطائرة الثانية للجسر الجوي السعودي إلى لبنان

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020م، ومنها وفاة مساعد وزير الدفاع «محمد العايش» بعد معاناة من المرض، ووصول الطائرة الثانية للجسر الجوي السعودي إلى لبنان، ووزارة الصحة تؤكد أن المناديل المعقمة تغني عن الكحول بـ«شرط».

وفاة مساعد وزير الدفاع «محمد العايش» بعد معاناة من المرض

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، وفاة مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه.

«الضمان الصحي»: إبراز الهوية والإقامة في الصيدليات إلزامي

أكد مجلس الضمان الصحي، ضرورة إبراز بطاقة الهوية أو الإقامة للتحقق منها من قبل مقدم الخدمة.

وصية تدفع أبناء عقيل الشمري إلى التنازل عن قاتل أخيهم

تنازل أبناء عقيل بن فداع الشمري، عن قاتل أخيهم؛ وذلك تنفيذًا لوصية والدهم، وإكرامًا للشيخين ضاري بن محمد الطوالة وعبدالله بن سعود اللغيصم.

حساب المواطن: تغيير الحساب البنكي للراتب لا يرتبط بالبرنامج

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يلزم تغيير الحساب البنكي المسجل في البرنامج عند تغيير حساب الراتب الخاص بالمستفيد من بنك إلى آخر.

وصول الطائرة الثانية للجسر الجوي السعودي إلى لبنان

وصلت ثاني طائرات الجسر الجوي السعودي إلى لبنان، تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ وذلك لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وكان في استقبالها وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، برفقة السفير السعودي بلبنان وليد بخاري.

مؤسسة التقاعد تعلن آلية الاشتراك بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني خطوات اشتراك المدنيين الذين يعملون في الجهاز الإداري والمؤسسات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.

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رد رسمي على فيديو مصدَّات سوق النساء بالقريات: سنقاضي صاحب المركبة

أعلنت بلدية محافظة القريات بمنطقة الجوف، أنه تم تشكيل لجنة عاجلة لبحث حقيقة ما تم تداوله من فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول المطبات والمصدات بمواقف سوق النساء، وتبيَّن أن المتداوَل غير صحيح جملةً وتفصيلًا، مؤكدةً حقها في مقاضاة صاحب المركبة لإتلافه ممتلكات عامة.

وزارة الصحة: المناديل المعقمة تغني عن الكحول بـ«شرط»

أوضحت وزارة الصحة أن أي وسيلة تعقيم، سواء كانت سائلة أو على شكل مناديل معقمة، يجب ألا تقل نسبة الكحول فيها عن 60%؛ وذلك ردًّا على تساؤل مفاده: «هل معقم ديتول أو المناديل المعقمة يكفي لتعقيم اليدين والجوال دون غسلها بعد استخدام جهاز البصمة في مركز تسوق؟».

جامعة الملك عبدالعزيز ترد على تساؤلات حول إتمام إجراءات القبول

أجابت جامعة الملك عبدالعزيز، على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، على أبرز استفسارات الطلاب حول إجراءات القبول بالجامعة.

الشيخ المطلق يوضح حكم قص الحواجب.. والمنهي عنه

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، عن حكم قص الحواجب، مشيرًا إلى أنه لا بأس في ذلك إذا كانت طويلةً. وقال الشيخ المطلق عبر قناة «السعودية» إنه يجوز قص الحواجب؛ لأن المنهي عنه هو «النمص» (نتف أو حلق الحواجب).

«الحربي»: تجدُّد الخلايا الرعدية على مرتفعات ومنحدرات 4 مناطق

توقع علي الحربي خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، تجدُّد نشوء الخلايا الرعدية على مرتفعات ومنحدرات تهامة جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة. وأشار الحربي، عبر حسابه بتويتر، إلى أنه لا يستبعد تطور الخلايا الرعدية على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية نواحي سواحل الليث وجنوبها، وعلى سواحل عسير وجازان.

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