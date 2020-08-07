الفلقي يتابع الحالة المطرية ويطمئن على عمل الجهات المختصة

تابع محافظ محايل المكلف علي الفلقي، الحالة المطرية التي شهدتها محافظة محايل والمراكز التابعة لها، واطمأنّ على عمل الجهات المختصة لمواجهة الأمطار التي هطلت بشكل كثيف على المحافظة، ووقف المحافظ على جريان السيول بعدد من المواقع والمراكز التابعة للمحافظة بحضور الجهات المختصة بالمحافظة. وأوضح الفلقي أن أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز يتابع تفاصيل التقلبات الجوية التي تشهدها جميع أنحاء المنطقة، ويؤكد أهمية العمل على معالجة جميع الأضرار وتهيئة الطرق ومعالجة كل الملاحظات الحالية، إلى جانب متابعة سير أعمال جميع الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية.



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