WhatsApp يتيح تشغيل مقاطع فيديو ShareChat

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يعمل تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp على ميزة جديدة تسمح لمستخدمي ShareChat بتشغيل مقاطع الفيديو داخل التطبيق الرئيسي، عبر خاصية وضع صورة داخل صورة (PIP).

وكشف موقع WABetaInfo التقني الذي يتتبع تحديثات التطبيق، الميزة الجديدة على الإصدار التجريبي بيتا Beta مؤكدًا على أن دعم خدمة فيديو ShareChat متاحًا الآن في أحدث إصدار لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد وIOS على حد سواء.

وقال الموقع: بمجرد النقر فوق أيقونة التشغيل في فيديو ShareChat، سيبدأ WhatsApp في إعادة إنتاج الفيديو في وضع صورة داخل صورة، والخدمة متاحة بالفعل للجميع على إصدار بيتا الحديث، وللاستفادة من الخدمة يجب تثبيت أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام التشغيل iOS 2.20.81.3 و Android لأندرويد.

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ويحتوي تطبيق الوسائط الاجتماعية الهندي على قاعدة مستخدمين تضم 140 مليون مستخدم نشط شهريًّا في جميع أنحاء البلاد، وهو متاح بـ15 لغة، ويحظى بشعبية كبيرة بين مستخدميه.

تحديثات أخرى على WhatsApp:

ومن المتوقع صدور تحديثات أخرى ينتظرها الكثير من المستخدمين في وقت لاحق من هذا العام، وأبرزها ميزة التشغيل على أجهزة متعددة، وإضافة خيار كتم الإشعارات إلى الأبد مع جهات الاتصال المزعجة.

وقد أطلق التطبيق مؤخرًا عدة تحديثات مثل خاصية الوضع المظلم على واتساب ويب، وإضافة جهات الاتصال عبر رمز الاستجابة السريع QR، وأيضًا يعمل على تطوير خاصية الرسائل ذاتية التدمير self-deleting messages الذي أطلقها على التحديث الأخير لآخر إصدار تجريبي لنظامي التشغيل أندرويد وIOS، حيث بات يمكن للمستخدمين ضبط الرسائل في أي محادثة على الاختفاء تلقائيًّا.

ميزة منتظرة في تحديث WhatsApp الجديد

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