7 معلومات عن إليوت أبرامز بديل برايان هووك في إيران

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن الولايات المتحدة عينت إليوت أبرامز كمبعوث جديد لإيران بديلًا عن برايان هووك الذي قرر التنحي وفقًا لـ وزير الخارجية ما يك بومبيو.

من هو إليوت أبرامز؟

1- هو محام أمريكي مخضرم خبير بالأروقة السياسية الأمريكية؛ ولذلك فهو أيضًا سياسي محنك، وقد خدم في مناصب سياسية في عصر رونالد ريغان وجورج بوش.

2- قبل تعيينه في إيران، عمل كممثل ترامب الخاص بفنزويلا.

3- أشرف إليوت أبرامز على سلسلة من الانقلابات في فنزويلا في العام الماضي، لكن أغلبها لم تحدث التغيير المطلوب.

4- كان لـ أبرامز حضور في كل مكان في جهود الولايات المتحدة لتغيير النظام في أمريكا اللاتينية، من السلفادور وغواتيمالا ومحاولة تغييرات مماثلة في نيكاراجوا وفنزويلا.

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5- في عام 1991، اعترف بأنه مذنب في تهمتين جنائيتين صغيرتين فيما يتعلق بفضيحة إيران كونترا، وحينها قامت وكالة المخابرات المركزية تحت إدارة الرئيس ريغان ببيع أسلحة لإيران، واستخدمت عائدها بشكل غير قانوني لدعم متمردي الكونترا في نيكاراغوا.

6- تم العفو عنه في وقت لاحق من قبل الرئيس آنذاك جورج إتش دبليو بوش واستمر في تقويض الحكومات في عهد جورج دبليو بوش ودونالد ترامب.

7- يُعد إليوت أبرامز أحد مهندسي الغزو الأمريكي للعراق في 2003.

جهود هووك في إيران:

وأشاد وزير الخارجية مايك بومبيو بجهود هووك قائلًا: إنه حقق نتائج تاريخية في مواجهة النظام الإيراني، وكان قد أشرف المسؤول المنتهية ولايته على حملة الضغط الأقصى لإدارة ترامب ضد طهران، وفرض العقوبات على الدولة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

وأشاد هووك بإنجازاته شخصيًّا في مقال لصحيفة نيويورك تايمز قائلًا: النظام الإيراني ووكلائه من التنظيمات الإرهابية أضعف مما كانا عليه قبل 3 سنوات ونصف من الآن بكل المقاييس، لقد كنا ناجحين للغاية.

ويأتي هذا التغيير قبل تصويت مجلس الأمن الدولي المنتظر بشدة بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، حيث تعارض روسيا والصين التمديد، بينما تهددهما الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليهما في حال الإصرار على عدم الموافقة.

استقالة براين هوك مبعوث أمريكا الخاص بإيران وتعيين إليوت أبرامز

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