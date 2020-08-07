شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فريق عمل من سفارة المملكة ببيروت يباشر تقديم المساعدات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تولى فريق عمل من سفارة المملكة في بيروت، توزيع المساعدات التي أرسلتها المملكة إلى لبنان اليوم الجمعة.

وقال وليد بخاري سفير المملكة في لبنان، إن " اليوم نترجم توجيهات خادم الحرمين بتسيير الجسر الجوي لمواساة الشعب اللبناني الشقيق لمواجهة الكارثة " .

وأضاف: " لا طالما المملكة دأبت على ترسيخ الإنسانية من خلال البذل والعطاء وتقديم المساعدات الإنسانية " ، متابعًا: " هناك فرق عمل متخصصة من السفارة باشرت تقديم الاحتياجات والمساعدات اللازمة " .

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ووصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ويستمر لمدة أربعة أيام لمساعدة المنكوبين من انفجار مرفأ بيروت.

وكان في استقبال أولى المساعدات التي وصلت جوًا عبر طائرتين إلى مطار بيروت الدولي، وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، ورافقها فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وسيتم نقل المساعدات للمواقع المتضررة في بيروت والتي تزن 120 طنًا، تشتمل على أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة، ومضخات وريدية إلكترونية، ومستلزمات إسعافية، وأدوية متعددة ومضادات حيوية ومسكنات، ومطهرات ومعقمات، وكمامات ومواد حماية، ومحاليل وريدية وأنابيب ضخ، ومستلزمات طبية متعددة، ومواد غذائية مختلفة، ومستلزمات إيوائية من خيم وفرش و بطانيات و مستلزمات طهي وأوان متعددة.