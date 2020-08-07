الأرصاد: دخول منخفض جوي إلى بحر العرب ولن يؤثر على المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية وحماية البيئة، تحرك منخفض جوي خلال 48 ساعة داخل بحر العرب وخليج عمان وتأثيره بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج على أجزاء من سلطنة عمان. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية وحماية البيئة، تحرك منخفض جوي خلال 48 ساعة داخل بحر العرب وخليج عمان وتأثيره بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج على أجزاء من سلطنة عمان. كما تشير التوقعات إلى عدم تأثير الحالة على أجواء المملكة، في حين تراقب الهيئة حالة الطقس وستصدر التقارير اللازمة عند حدوث أي مستجدات.

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