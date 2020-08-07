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تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سجّلت مدينة الرياض، اليوم الجمعة، 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتواصل الانخفاض في الأعداد.

ووصل إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53.928 منذ بدء الجائحة، من أصل 258.793 تم تسجيلها في مناطق ومحافظات المملكة.

كما بلغ عدد حالات التعافي في الرياض اليوم 78 حالة جديدة، فيما تم تسجيل ثلاثة وفيات.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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