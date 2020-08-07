اخبار السعوديه

أبرز المعلومات عن جميل جلال مطوف الملوك والرؤساء لأكثر من نصف قرن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن أبرز المعلومات عن جميل جلال مطوف الملوك والرؤساء لأكثر من نصف قرن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

سلطت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، الضوء على السيرة الذاتية لـ"جميل سليمان جلال" الذى كان مطوف الملوك والرؤساء لأكثر من 70 عاما، ومنهم الملك عبد العزيز.

وأوضحت أنه ولد في مكة المكرمة عام 1353هـ، وحفظ القرآن الكريم، مشيرة إلى أنه تلقى تعليمه في المدرسة الصولتية والفيصلية بمكة المكرمة، والتحق بعدها بمعهد المعلمين، وحصل على دورة تأهيلية للتدريس.

وذكرت أنه في عام 1380هـ عمل مدرساً للتربية البدنية، واستمر يعمل بها حتى عام 1405هـ، كما عمل مؤذناً بالمسجد الحرام لمدة 6 سنوات، وعين مطوفاً لأكثر من نصف قرن منذ عام 1367هـ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز المعلومات عن جميل جلال مطوف الملوك والرؤساء لأكثر من نصف قرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا