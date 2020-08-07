شكرا لمتابعة خبر عن أبرز المعلومات عن جميل جلال مطوف الملوك والرؤساء لأكثر من نصف قرن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

سلطت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، الضوء على السيرة الذاتية لـ"جميل سليمان جلال" الذى كان مطوف الملوك والرؤساء لأكثر من 70 عاما، ومنهم الملك عبد العزيز.

وأوضحت أنه ولد في مكة المكرمة عام 1353هـ، وحفظ القرآن الكريم، مشيرة إلى أنه تلقى تعليمه في المدرسة الصولتية والفيصلية بمكة المكرمة، والتحق بعدها بمعهد المعلمين، وحصل على دورة تأهيلية للتدريس.

وذكرت أنه في عام 1380هـ عمل مدرساً للتربية البدنية، واستمر يعمل بها حتى عام 1405هـ، كما عمل مؤذناً بالمسجد الحرام لمدة 6 سنوات، وعين مطوفاً لأكثر من نصف قرن منذ عام 1367هـ.