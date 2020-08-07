التأمينات الاجتماعية توضح إمكانية استفادة صاحب المنشأة من المعاش التقاعدي

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها على موقع « تويتر»، مدى إمكانية تسجيل صاحب المنشأة نفسَه في نظام التأمينات الاجتماعية من أجل الاستفادة بالمعاش التقاعدي.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي، أن نظام التأمينات الاجتماعية لا يسمح بتسجيل مالك المنشأة الفردية في منشأته، ويمكنه الاشتراك الاختياري.

جاء ذلك ردًّا على استفسار لأحد المغردين على الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر «تويتر»: «أنا صاحب مؤسسة.. هل أستطيع أن أسجل نفسي بالمؤسسة حتى أستفيد راتب تقاعد؟».

مزايا الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

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وتتضمَّن المزايا التي يحصل عليها الموظف المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، الحصول على معاش تقاعدي ومعاش للأسرة عند الوفاة، والقدرة على اشتراك في برنامج تعويض المتعطلين عن العمل (ساند).

وكذلك التعويضات النقدية للمصابين بإصابات عمل، ومعاش العجز غير المهني، والحصول على العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل، وفقًا للحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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