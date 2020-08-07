السديس يطمئن على صحة مؤذن الحرم محمد شاكر

عبر اتصال هاتفي
اطمأن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على صحة مؤذن المسجد الحرام فضيلة الشيخ محمد شاكر؛ وذلك باتصال هاتفي.
وعبر فضيلة الشيخ محمد شاكر عن عرفانه للرئيس العام على متابعته واهتمامه الدائم، كما شكره على اتصاله والاطمئنان على صحته، وهو ما يعد انعكاسًا لاهتمام وحرص ولاة الأمر بأئمة ومؤذني الحرمين الشريفين.
وأكد الشيخ السديس دعواته أن يمتعه الله بالصحة والعافية، مؤكدًا دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله– للحرمين الشريفين والقائمين عليه، سائلًا المولى لهما خير الجزاء على ما يبذلانه.
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